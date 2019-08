VIDEO - Entretien exclusif avec Mankeur Ndiaye suite à sa nomination de Représentant Spécial du SG de l'ONU en RCA

Diplomate avec une trentaine d’années d’expérience et ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Monsieur Mankeur Ndiaye a été nommé représentant du secrétaire général de l'ONU en Centrafrique, en remplacement du Gabonais Parfait Onanga-Anyanga, en fin de mission.



Il est par ailleurs, le chargé de mission multidimensionnelle intégrée des Nations-Unies pour la stabilisation en République centrafricaine MINUSCA. Dans une interview accordée à Leral.net, il a battu en brèche plusieurs questions notamment la crise en Centrafrique, les défis à relever sur le terrain, les relations souvent heurtées entre la Centrafrique et ses voisins, sa passion pour la diplomatie, entre autres…