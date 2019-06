VIDEO - Hausse des prix du carburant: “Le gouvernement manque d’argent…”, dixit Bouba Ndour

Le pays traverse des moments très chauds. Il faut le reconnaître. Et si l’Etat ose, en ce moment, augmenter, de manière exorbitante, le prix de l’essence et du gas-oil, c’est parce qu’il y a de réels problèmes de trésorerie, comme évoqués récemment, a soutenu Bouba Ndour hier, à l’émission JAKAARLO. Avec les graves révélations de BBC sur Aliou Sall qui pèsent sur le Président Sall et son gouvernement, le moment n’est pas propice pour une quelconque augmentation. Selon le frère de Youssou Ndour, les gens n’ont pas besoin d’être experts pour comprendre la difficulté des Sénégalais. “Tout cela montre que le gouvernement à des problèmes d’argent”, estime-t-il.