VIDEO - Nord Foire: Le film du braquage raconté par la victime

Très calmement, la gérante du point de change de Nord Foire est revenue en long et en large sur le déroulement du braquage. Armés d'armes à feu, les assaillants ont voulu vider le coffre, malheureusement pour eux, la victime a réussi par un geste du pied, à fermer le coffre avant d'alerter les riverains. Deux parmi les braqueurs ont été arrêtés par une foule déchaînée et conduit à la Gendarmerie de la Foire. Pour l'heure, on ignore le montant exact qui a été dérobé et une enquête a été ouverte par les hommes en bleu.