(VIDÉO) RÉVÉLATIONS / Serigne Modou Bara Dolly Mbacké : « Dans ce gouvernement, il y a 04 ministres qui jouent faux jeu... Cissé Lô avait insulté mon père ! »

Pour Serigne Modou Bara Dolly Mbacké, une chose est claire : "dans l'actuel gouvernement du Président Macky Sall, 04 ministres ont fini d'avouer, à travers les actes qu'ils posent, qu'ils ont une ambition présidentielle". Et, fait remarquer le chef religieux, "en raison du fait que leur présence dans l'attelage gouvernemental participe à leur octroyer une certaine ascendance politique, ils devraient être limogés dans les meilleurs délais".



Le Mbacké-Mbacké qui a câblé Dakaractu-Touba, de souhaiter la mise en place d'un nouveau gouvernement marqué par le retour du poste de Premier ministre.



Il attaquera ces ministres et directeurs généraux qui cèdent des marchés à des leaders de l'opposition et qui les renforcent, par la même occasion, financièrement.



Abordant la question de l'exclusion de Moustapha Cissé Lô de l'Apr, Serigne Modou Mbacké Bara Dolly applaudira des deux mains. "J'ai personnellement organisé une marche pour exiger son départ de notre parti. Aujourd'hui l'histoire m'a donné raison." Il regrettera le fait que le nom du Khalife Général des Mourides et celui de la Première dame aient été associés à la litanie d'insultes de l'honorable député. DÉCLARATION !