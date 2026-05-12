VIOLÉE ET ÉGORGÉE : LE DRAME DE LA PETITE MARIE DIOUF BOULEVERSE WARANG

Selon la RFM, la fillette avait été envoyée lundi chez un boutiquier du quartier pour effectuer quelques achats. Ne la voyant pas revenir après plusieurs heures, sa mère, veuve depuis seulement quatre mois, s’est inquiétée et s’est rendue auprès du commerçant, qui lui aurait indiqué que l’enfant avait quitté les lieux depuis longtemps.



L’inquiétude a rapidement laissé place à l’angoisse. Alertés, des habitants du village se sont mobilisés aux côtés de la mère pour engager des recherches intensives.



Le corps de la fillette a finalement été découvert dans la chambre d’un bâtiment érigé au sein d’un champ de manguiers, à quelques mètres seulement du domicile familial. Selon les premiers éléments rapportés sur place, la victime aurait été violée puis égorgée. Son corps était dissimulé dans un trou recouvert de briques.



Les éléments de la Gendarmerie nationale alertés se sont rapidement rendus sur les lieux, appuyés par les sapeurs-pompiers, qui ont procédé à l’acheminement du corps à la morgue de l’hôpital de Grand Mbour.



Une enquête a été ouverte afin d’identifier et d’interpeller l’auteur de ce crime, qui a profondément choqué les habitants de la localité.



Dans le village, plusieurs riverains dénoncent par ailleurs la présence de nombreuses parcelles inhabitées, qu’ils estiment propices à l’insécurité et au banditisme, appelant les autorités à renforcer la surveillance de la zone.





















































































senego