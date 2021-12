VOEUX DE NOUVEL AN 2022 : Karim Wade peint un tableau sombre du pays et appelle les Sénégalais à se mobiliser pour les locales.

Chers compatriotes,

L’année 2021, comme la précédente, s’achève sur une note de déceptions, de frustrations, d’incertitudes, de dégradation continue des conditions de vie des Sénégalais.

Les graves difficultés qui frappent les secteurs clés de notre Nation (éducation, santé, transports, prix des denrées de première nécessité) ont été amplifiées par les effets de l’épidémie de la Covid-19. Elles s’ajoutent aux violations continues des droits de l’Homme et au recul de la démocratie. Notre pays est ainsi victime d’une crise sans précédent qui plonge des millions de nos compatriotes dans l’extrême pauvreté.

C’est pourquoi, à quelques semaines des élections locales du 23 janvier 2022, j’appelle les Sénégalaises et les Sénégalais à se mobiliser pour cette échéance majeure.

J’en appelle aussi aux militants et sympathisants du PDS et de la Grande Coalition WALLU SENEGAL, en les invitant à la fraternité militante, à la discipline, mais aussi à la mobilisation permanente pour peser de tout notre poids lors de ce rendez-vous électoral. C’est une étape importante dans notre bataille pour restaurer la bonne gouvernance, la démocratie, le progrès social et la prospérité.

À tous nos candidats et candidates de l’opposition, je demande de prouver notre crédibilité à nos compatriotes. Le pouvoir actuel n’a cessé de berner, de tromper les électeurs. Vous devrez respecter scrupuleusement les engagements que vous aurez pris devant les citoyens. Vous rétablirez ainsi le lien de confiance, aujourd’hui rompu, entre le peuple et ses élus.

Puisse 2022 marquer la restauration de la démocratie sénégalaise, grâce à une expression apaisée, transparente et sincère de la volonté populaire.

Je prie pour que l’année 2022 soit pour chacun de vous, pour vos familles et tous ceux qui vous sont chers, une année de bonheur, de paix, de prospérité, de succès dans toutes vos entreprises.

Je prie le Tout Puissant pour qu’il accueille en son Saint Paradis nos disparus et qu’il apaise la douleur des familles éplorées.

DEWENATI, Bonne et heureuse année à tous !

Vive le Sénégal !

Vive l’Afrique !