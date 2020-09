VOICI LE NOUVEAU MAILLOT DES BLEUS !

Un rappel historique de bon goût. Ce mardi, comme attendu depuis plusieurs semaines, Nike a dévoilé les nouveaux maillots de l’équipe de France en vue de l'Euro. Et la marque à la virgule a joué sur la corde sensible, historique, et donc sentimentale, en réintégrant la bande horizontale rouge sur le maillot domicile, rappel évident du titre de 1998.



Tête d'affiche de la campagne de lancement, Kylian Mbappé l’assure : "Je crois qu'il y a deux ans, on a réuni le pays ensemble, comme en 1998, avance le Français. Donc maintenant on va porter la bande rouge comme eux. C’était une équipe extraordinaire, qui a créé un héritage. C’est à notre tour de continuer à se battre pour être les meilleurs et créer le nôtre". A cette bande rouge s’ajoutent de fines lignes bleues horizontales également. Evidemment, les deux étoiles sont bien là, au-dessus du logo français.



BLANC IMMACULÉ À L'EXTÉRIEUR

Le kit extérieur se veut "élégant" selon les termes du communiqué puisque blanc de la tête aux pieds. Seules des bandes tricolores sur les côtés du maillot et du short viennent apporter un peu de couleur.