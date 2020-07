VOL D'ORDINATEURS À L’ADIE : 10 PERSONNES, DONT LE CHEF DE POSTE DE LA GENDARMERIE, ARRÊTÉES

Une série de vol d’ordinateurs (22 portables et 3 fixes) secoue l’Agence de l’informatique de l’État (Adie) sise au Technopôle. En effet, rapportent L’As et EnQuête dans leurs parutions du jour, le Directeur général, Cheikh Bakhoum, outré par ces vols répétitifs, a saisi la Division des investigations criminelles (Dic) à travers une plainte.



L’enquête ouverte par les limiers a rapidement porté ses premiers fruits. Résultat des courses, M. Faye, le chef de poste de la gendarmerie des locaux de l’Adie, sera arrêté après recoupements et auditions de toutes les personnes qui ont accès aux lieux. D’après ces journaux, c’est lui qui soutirait les ordinateurs des lieux où ils étaient gardés.



Poussant les investigations, les enquêteurs ont mis la main sur le principal receleur, Nd. Thiam, qui avoue, lors de sa première audition, avoir acheté les 25 ordinateurs volés des mains du gendarme à deux (2) millions de Fcfa. Il a ajouté qu’il écoulait les ordinateurs dans le marché noir et se faisait d’énormes bénéfices auprès de clients traditionnels.



L’interpellation du principal receleur, en l’occurrence Nd. Thiam, a permis aux limiers de retracer et de localiser toutes les autres personnes qui sont impliquées dans cette affaire, de près ou de loin. Toute la bande, forte de 10 personnes, a été mise hors état de nuire. Ils se trouvent dans les locaux de la Dic. L’enquête suit son cours.