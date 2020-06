VOLS DE RAPATRIEMENT DES SÉNÉGALAIS BLOQUÉS EN ITALIE

Les sénégalais bloqués en Italie pourront bientôt rentrer. Dans une note parvenue à emedia.sn, l’Ambassadeur du Sénégal en Italie informe que des dispositions seront très vite adoptées en ce sens. « Le gouvernement du Sénégal est en train de prendre les dispositions pour le rapatriement de nos compatriotes bloqués en Italie. A ce sujet, je vous demande de recenser et de me communiquer, dans les plus brefs délais, la liste de tous les sénégalais désireux de rentrer au pays », a demandé Papa Abdoualye Seck à ses services. Aussi, précise la note, les titres de transport seront à la charge des voyageurs.



Ce rapatriement s’organise après le retour de centaines de sénégalais bloqués en France depuis la fermeture des frontières à cause du Coronavirus.