Vacances dans le blues pour les ministres : "Gloria" dans les coulisses pour le prochain remaniement en Août ?

Les radars de dakarposte nichés à "Keur ga tcha Mermoz " (entendez la maison privée du Pr Macky Sall) et à la Présidence de la République sont formels. Dès après les vacances gouvernementales qui vont prendre fin juillet, "Macky Sall envisage procéder à un remaniement ministériel".

Donc, l’on s’attend à ce que d'ici le mois d'Août prochain un nouveau gouvernement se fasse jour avec "beaucoup de surprises dont de nouveaux ministres que l’on soupçonnait en négociations avec Macky".



D'aucuns avancent le nom de l'ex maire de Dakar, Khalifa Sall par exemple.

Ne serait-il pas le " gloria" qui accompagne " mbourou ak soow " pour paraphraser Macky "himself" (allusion faite à son fameux discours à Thiès)?

En tout cas les langues se délient. Grave même et ce, depuis que Macky est allé, contre toute attente, lui présenter ses condoléances peu de temps après le décès de la mère de Khalifa Sall.

Les deux hommes ont parlé en privé et rien, "nada", "kome" comme disent les Haoussa, n’a filtré de leur entretien.

Sauf que les radars fureteurs de dakarposte ont capté des échanges entre Macky et Khalifa qui laissent croire que " gloria" ne pourrait être autre que… "Khaaf" !

Quoi qu'il en soit, le temps, meilleur juge, nous édifiera bien...









