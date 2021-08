Vaccination anti-Covid-19 : Macky Sall appelle les Sénégalais à poursuivre les efforts

Le chef de l’Etat Macky Sall a invité lundi les Sénégalais à continuer à aller se faire vacciner pour se protéger contre le variant Delta de la Covid-19. « Poursuivons nos efforts pour nous protéger et protéger les autres en allant nous faire vacciner », a-t-il appelé dans un tweet, saluant ainsi, « les efforts constants du personnel de santé, plus que jamais mobilisé sur tout le territoire national ».



Dans ce post, le président de la République a également salué le fait que « plus d’un million de Sénégalais (soient) vaccinés », non sans rappeler que « la lutte contre la Covid-19 est commune ».



D’après les chiffres fournis par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale, 4300 personnes ont reçu au moins leur première dose de vaccin, portant à 1 109 720 le nombre total depuis le début de la campagne de vaccination.





























Le Soleil