Vaccination des enseignants à la rentrée : Dame MBODJ et le CUSEMS Authentique sur le pied de guerre

L’année scolaire 2012-2022 va être certainement perturbée. Le Cadre Unitaire Syndical des Enseignants du Moyens Secondaire/Authentique (CUSEMS/A) a déposé un préavis de grève sur la table du ministre de la Fonction publique et du Renouveau du service public qui va couvrir la période du 16 septembre 2021 au 31 juillet 2002.



En effet, selon Dame MBODJ et ses camarades qui se sont fendus d’un communiqué pour donner l’information, le gouvernement doit renoncer à son projet de « vaccination obligatoire à l’école, auditer le mode de recrutement des 5000 enseignants et l’affectation de tous les détenteurs de diplômes professionnels injustement recalés, l’apurement des arriérés de rappel dus aux enseignants, la fin du sabotage de la carrière des enseignants par le ministère de la Fonction publique, la mise en position de stage des 3000 enseignants en attente ». Faute de quoi, disent-ils, l’école va encore connaître des instabilités.







« Suite à la lettre circulaire n°012439 du ministère de la Santé et de l’Action sociale en date du 15 septembre 2021 annonçant la volonté du gouvernement de vacciner tous les enseignants du Sénégal avant la rentrée des classes, en contradiction absolue avec tous les dispositions réglementaires en vigueur dans notre pays et la subversion inacceptable des critères arrêtés pour le recrutement des 5000 enseignants, notamment l’âge et le diplôme professionnel, nous venons par cette présente signifier à l’autorité que le CUSEMS Authentique usera du droit de grève que nous confère la loi pour nous opposer à ces deux forfaitures », lit-on sur le document.







A noter qu’une réunion entre le ministre de l’Education nationale Mamadou TALLA et les syndicalistes ce 15 septembre a permis de trouver un consensus stipulant que la vaccination va se faire en accord avec la personne concernée.























