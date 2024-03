Vainqueur de la Présidentielle, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, désormais sous la protection d'une unité d'élite mixte (BIP-GIGN)

Dorénavant, le Président Bassirou Diomaye Faye et ses proches (ses deux épouses et progéniture) ne se déplacent plus seuls.



Comme à l'accoutumé, dès la confirmation des premiers résultats, avant même leur annonce officielle, le vainqueur du scrutin est passé sous la protection d'éléments de sécurité de la présidence de la République. Il s'agit, nous revient-il, d'un dispositif mixte, spécialement rodé, du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et de la brigade d'intervention de la police.



Au niveau de sa résidence, des mesures peu habituelles sont mises en place. "C'est dans l'ordre normal des choses, le dispositif est fait pour prévenir et parer toute menace. Les alentours de sa maison seront passés au peigne fin par la garde rapprochée officielle à l'image de la résidence de son prédécesseur sise à Mermoz." fait savoir un officier au bout du fil de dakarposte.



Dans ses explications, il laissera entendre qu'il y a à la disposition du Président un responsable (appelé Gouverneur Militaire) qui dirige une équipe qui agit de façon cohérente et efficace. Quid des nervis qui assuraient jusqu'ici la sécurité de la " caravane Diomaye Président"?



"Ecoutez, ils sont out et vous conviendrez avec moi que toute intervention extérieure peut conduire non seulement à une inefficacité de la sécurité, mais encore plus à une certaine confusion qui peuvent porter préjudice à la sécurité même du Président. Loin des indiscrets, le nouveau président est vite briefé notamment sur la conduite à tenir avec les services de sécurité" nous apprend notre interlocuteur.



À l'en croire, le désormais chef de l'Etat, loin d'être tête de linotte, sait qu'il faut mettre les choses au gabarit tout de suite. "Il faut, dira t'il, une cohérence dans les réactivités face aux menaces"



Ainsi les services de sécurité du Président Bassirou Diomaye Faye procéderont à l’inspection de tout ce qui rode autour de lui et de ses proches, notamment les voitures, cortèges, entre autres ...