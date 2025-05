Léon XIV a expliqué le choix de son nom de pape par un engagement sur la question sociale face aux défis de la révolution industrielle et de l'intelligence artificielle, samedi 10 mai lors d'une rencontre avec les cardinaux. Soulignant le «style de dévouement total» de son prédécesseur François, il a lancé: «recueillons ce précieux héritage», en estimant que le pape «est un humble serviteur de Dieu et de ses frères, et rien d'autre».







































