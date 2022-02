Vdn 3: La police arrête une bande d'agresseurs

Le duo qui écumait la Voie de Dégagement Nord (Vdn 3) à hauteur de Cambérène, a été mis hors d’état de nuire par les limiers du Commissariat d’arrondissement des Parcelles Assainies sis à l’Unité 15. Les deux agresseurs, A. D. D. et A. S., à bord de motos, ont été alpagués par les hommes du Commissaire Khouma, qui leur ont délivré un ticket gratuit pour la prison de Reubeuss.



Tout est parti de l’agression d’une femme par la bande qui a emporté son sac à hauteur de Camberène. Elle a crié de toutes ses forces pour alerter les passants et demander secours. A cause des embouteillages, les agresseurs qui étaient sur une moto, ont eu du mal à se frayer un chemin.



Ce qui fait que le conducteur de la moto, A. D. D, qui avait avec lui le sac volé, a été vite maîtrisé par les passants. Tandis que son acolyte A. S. réussissait à s’échapper. Il a été remis aux éléments de la Brigade de Recherches qui ont effectué le déplacement sur les lieux. A.D.D. va livrer son complice qui sera très vite arrêté à son domicile. Et au terme de leur garde-à-vue, les deux mis en cause ont été déférés au parquet pour vol à l’arraché.















Avec L'As