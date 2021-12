Vent de décrispation à Locafrique: Khadim et Amadou Bâ, son père, se réconcilient

Selon « Le Mandat » qui a partagé l’info, c’est lors du mariage de la fille de Pape Oumar Guéye, fils aîné d’El Hadji Idrissa Guéye, par ailleurs grand frère de Moustapha Guéye, que les parties ont enterré la hache de guerre. Ce, en présence d’une pléthore de personnalités dont les familles de feus Djily Mbaye et Ndiouga Kébé, mais aussi de Moustapha Seck, ami du grand père de la mariée.



D’autres autorités comme Nazir Samb de Darou Mouhty et Abdoulaye Dia de Senico, ont aussi joué de leurs relations pour faciliter les choses. Après la cérémonie religieuse au Point E, Khadim Bâ par l’entremise de Cheikh Tidiane Diaw, Modou Khoulé et Bisou Seck, est venu demander pardon à Amadou Bâ, son père, qui a accepté de passer l’éponge devant une assistance médusée.



Bâ père et fils sont ainsi repartis dans la même voiture, sous une pluie de bénédictions des proches et amis, certainement pour aller arrondir les angles loin des tribunaux et pour le retour de la paix au sein de la famille fracturée par cette histoire de légitimité autour de la boîte Locafrique.