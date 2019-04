"Vent de rébellion de certains responsables de l’Apr Ziguinchor": Dr Ibrahima Mendy se démarque et dénonce

Une certaine presse a révélé hier qu'un vent de rébellion secoue le parti de Macky Sall dans la région de Ziguinchor et que les contestataires désapprouvent la nomination de Aminata Assome Diatta. Le Dr Ibrahima Mendy, membre fondateur de l'APR à Ziguinchor par ailleurs président du mouvement politique "17-19" sort de sa réserve pour donner sa position.



" Je ne suis mêlé ni de près ni de loin dans ce supposé vent de rébellion à l'APR Ziguinchor. Je suis un républicain, et je sais le choix d'un ministre ou d'un DG relève du pouvoir discrétionnaire du Chef de l'Etat, qui a beaucoup fait pour nous les responsables de Ziguinchor(...) Que les gens reviennent à la raison. Tout le monde ne peut pas étre ministre. Et je profite de cette occasion pour féliciter Aminata Assome Diatta, je suis sûr qu'elle sera à la hauteur", a t-il dit dans un communiqué envoyé à exclusif.net .