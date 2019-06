Vers la conversion à l'Islam de l'entraineur de Liverpool Kloop ?

Dakarposte a appris que l'entraîneur de Liverpool Klopp avait dédié un chant à Mohamed Salah, avec les paroles suivantes : « If he scores another few, then I’ll be Muslim too ! » Ce qui veut dire que si Mohamed continue à marquer d’autres buts, alors je deviendrai musulman moi aussi.

« Mes joueurs qui Jeûnent ne me posent aucun problème. Ils sont excellents dans toutes les situations. Parfois, ils arrivent en retard parce qu’ils prient mais je respecte la religion de chacun. Il y a des choses plus importantes dans la vie que le football », a déclaré l’entraineur de Liverpool.

Klopp n’est pas le seul qui admire ces deux joueurs musulmans mais c’est aussi tous les supporters de ce club qui réagissent après chaque rencontre sur Twitter ; nombreux sont les supporters à déclarer « Salah gonna turn me muslim!»(Salah va me faire devenir musulman).Il semblerait donc que l’acte ait été joint à la parole.



Il revient à dakarposte qu'àLiverpool, C’est désormais officiel : avec plus de 40% de pratiquants, l’islam devient la religion la plus pratiquée dans la ville de Liverpool.

Un taux de conversion incroyable et sans précédent, du jamais vu depuis les grandes conquêtes musulmanes. Cette tendance est observée depuis quelques mois, et les mosquées de la ville semblent se remplir de plus en plus chaque week-end . "Masha Allah!" serait-on tenté de dire.