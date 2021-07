Vers une pénurie de pain : Les boulangers annoncent une grève, ce week-end

La Fédération nationale des boulangers et le Regroupement national des boulangers annoncent une suspension de la production de pain,ce week-end. Sur la Rfm, leur président, Amadou Gaye, a dénoncé les menaces et convocations à l’endroit de leur membres.



"Depuis que nous avons annoncé les modifications sur le pain, nous sommes victimes de menaces et de convocations. Nous comptons ainsi exprimer notre mécontentement", fait-il savoir.



Amadou Gaye annonce la possibilité de continuer la grève, si une solution n’est pas trouvée.