Vice-Président de l'Assemblée nationale : Abdoulaye Diouf dit mesurer l'importance de la mission qui lui est confiée!

Bombardé au poste de vice-président de l'Assemblée nationale après son départ du gouvernement en tant ministre de la santé et de l'action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr a exprimé sa loyauté vis-à-vis du président Macky Sall. L'ancien maire de Yoff qui n'a pas manqué aussi de remercier ses camarades "engagés dans l'action pour l'intérêt supérieur de la nation", dit mesurer l'importance de la mission qui lui est confiée à l'hémicycle.



"J'exprime ma gratitude et réitère ma loyauté à Monsieur le président de coalition Benno Bokk Yakaar, pour la confiance renouvelée. Je remercie l'ensemble des compagnons engagés dans l'Action pour l'intérêt supérieur du Sénégal, les compatriotes qui nous ont fait confiance. Des remerciements qui n'ont rien de ceux d'usage, en ce sens qu'ils manifestent le fait que je mesure, au-delà de l'honneur, l'importance de la mission qui m'est confiée à travers ce poste de premier vice-président de notre illustre Assemblée Nationale", réagit Abdoulaye Diouf Sarr dans son compte Twitter.



Par ailleurs, l'ancien candidat malheureux à la ville de Dakar s'engage à s'investir sans compromission à la hauteur des attentes des populations. "AN pour laquelle je m'investirai sans concession ni compromission pour redorer le blason, à la hauteur des attentes légitimes de nos concitoyens qui nous ont fait confiance et de sa dimension institutionnelle inaliénable."