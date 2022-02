Vice-président FSF : Abdoulaye Sow élevé au grade de commandeur de l’ordre national du Lion

Seydou Sow fait partie des membres de la délégation officielle qui ont été décorés, ce mardi, par le président de la République, Macky Sall, après le sacre des Lions. Un geste fortement salué par le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’hygiène publique.

«Merci au Président Macky Sall de m’avoir élevé au grade de commandeur de l’ordre national du lion. Je veux vous dire combien cette marque de considération de la République me touche. Ma vie professionnelle est tissée de ce fil-là, de cet engagement au service de l’Etat, combiné à mon amour et à ma passion pour le football. Cet engagement s’est concrétisé dans l’exercice de mes fonctions au sein de la fédération sénégalaise de football. Cette distinction constitue pour moi un immense honneur et aussi un encouragement à poursuivre un engagement, commencé il y a longtemps déjà. Ensemble pour d’autres Victoires», a posté le nouveau maire de Kaffrine sur sa page Facebook, rapporté par la Source A.