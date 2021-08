Victime de fake-news, la belle Ya Awa de la TFM reste un coeur à prendre !

Une fake news, pour ceux qui l'ignorent encore, est une fausse information ou une information truquée.

En vogue, les fake news se diffusent généralement de manière virale sur les réseaux sociaux. Ces fausses informations peuvent être propagées dans des buts différents. Certaines ont pour objectif de tromper le lecteur ou d’influencer son opinion sur un sujet particulier, souvent lié à l’actualité. D’autres sont fabriquées de toute pièce avec un titre accrocheur pour densifier le trafic et augmenter le nombre de visiteurs sur un site d'informations.



Depuis plus de 48 h, "le mariage prévu ce week-end" de la sublime animatrice de la TFM, Ya Awa Dièye a fait grand bruit sur la toile. Que nenni!



Dakarposte, qui a activé ses réseaux de renseignements, est en mesure de révéler qu'il s'agit d'informations erronées. La pin-up reste un coeur à prendre. En clair, la métissée au teint caramel, est encore célibataire.

D'ailleurs, Ya Awa, qui ne manque pas, du tout alors de prétendants et à des niveaux insoupçonnés, mais qui semble peiner à trouver chaussure à son pied, animera en "live and direct" son émission "Kakatar" ce samedi à 22h sur TFM.



Tout le reste n'est que légende!

















