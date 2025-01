Victimes des événements de 2021-2024 : Maïmouna Dièye dévoile le nouveau plan d’accompagnement du gouvernement

Le gouvernement a annoncé une série de mesures destinées aux ex-détenus et aux victimes des événements survenus entre 2021 et 2024. Ces dispositions visent à apporter un soutien financier, médical et social aux personnes concernées ainsi qu'à leur famille.







Dans cette optique, chaque famille ayant perdu un proche recevra une aide de dix millions de francs CFA. En parallèle, les orphelins mineurs bénéficieront du statut de pupilles de la Nation afin de leur assurer une protection et un accompagnement adaptés. Les familles endeuillées seront également intégrées aux programmes sociaux du gouvernement, notamment les Bourses de sécurité familiale, la Couverture sanitaire universelle et la Carte d’égalité des chances, selon les mesures dévoilées par Maïmouna Dièye, ministre de la Famille et des Solidarités.



Par ailleurs, “ces familles auront un accès facilité aux financements, grâce aux dispositifs de la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ), du Fonds national de crédit pour les femmes et du Fonds national de promotion de l’entrepreneuriat féminin”.







Le texte ajoute qu’en plus de ces aides financières, une prise en charge médicale et psychosociale sera assurée pour les ex-détenus et autres victimes blessées ou malades en lien direct avec les événements de cette période. “Cette assistance sera accordée sur présentation d’un dossier médical établi par les structures sanitaires et pourra également bénéficier aux membres de leur famille”, dit le document.







Enfin, pour soutenir l’ensemble des victimes, une allocation forfaitaire de cinq cent mille francs CFA sera attribuée à toutes les personnes recensées dans la base de données établie par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie, en concertation avec le ministère de la Justice, les sources policières et les représentants des victimes et de la société civile.





















































seneweb