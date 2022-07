Victoire de BBY à Kaolack / Les assurances de Pape Demba Bitèye : "Les Kaolackois ont compris l'enjeu"

Pour le directeur général de la Senelec, non moins tête de liste départementale de BBY à Kaolack, il ne fait l'ombre d'aucun doute qu'au soir du 31 Juillet prochain, la liste BBY va triompher majoritairement dans la capitale du Saloum.



Selon Pape Demba Bitèye, les Kaolakois ont compris les enjeux de cette élection. Et ils continuent d'adhérer à la politique du président de la République Macky Sall. En plus de cela, Pape Demba Bitèye précise que l'unité entre les acteurs politiques de la ville de Mbossé a fini de renforcer les chances de la coalition BBY de sortir majoritaire de cette élection...