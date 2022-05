[Vidéo] 463 individus interpellés à Dakar: Le bilan chiffré de l'opération combinée Police-Gendarmerie

La large opération des forces de sécurité et de défense a permis de nettoyer la capitale sénégalaise dans la nuit du samedi au dimanche. A l'issue de cette descente musclée, les policiers et les gendarmes ont interpellé 463 personnes dont 325 pour vérification d'identité, 77 pour ivresse publique et manifeste , 07 pour détention et usage de cannabis, 03 pour usage de produits cellulosiques, 02 pour trafic de haschich, 04 pour offre et cession de chanvre indien, 02 pour vol, entre autres.



Un gang de malfrats démantelé



Également, un gang de malfrats a été démantelé au cours de cette opération de sécurisation mixte. Ainsi 04 individus ont été interpellés pour association de malfaiteurs, vol commis la nuit avec usage de moyen de transport, d'après des sources de Seneweb.



La quantité de drogue saisie



Très engagés dans la traque contre les délinquants, les criminels, entre autres malfaiteurs, les forces de sécurité et de défense ont fait une belle prise : 2,375 kg et 27 cornets de cannabis, 7 kepas haschich et 10 comprimés.



93 véhicules et 156 motos mis en fourrière



Pour diverses infractions routières, la Police et la gendarmerie ont immobilisé 93 véhicules, 156 motos et sasi 158 pièces dont des permis de conduire.