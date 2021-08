[Vidéo] Astronomie : Le jeune Malick Ndiaye (12 ans) reçu par Maram Kaïré

Ainsi, il a reçu des mains de la figure de proue de l'astronomie au Sénégal (Maram Kaïré), sa première lunette astronomique professionnelle. Dans la tribune ci-après publiée sur sa page Facebook, Kaïré qui souhaite une éclatante réussite à ce jeune, a aussi remercié tous ceux qui ont mis le focus sur la passion de ce dernier.





Chers ami(e)s,



Chose promise, chose due ! C'est donc avec grand plaisir que j'ai reçu ce matin le jeune Malick NDIAYE, passionné d'astronomie, en compagnie de sa famille pour récupérer sa nouvelle lunette astronomique.



Cet instrument, lui permettra de commencer ses premières observations du ciel, base de l'astronomie, et de maintenir intacte la passion pour les étoiles.



Ce qui renforcera toujours le goût à la créativité et au bricolage pour aller encore plus loin.



Il a exprimé tout son bonheur de recevoir ce dont il a toujours rêvé et ce fut l'occasion de lui partager quelques conseils.



Bonne continuation et merci à tous pour l'élan de solidarité.



Les jeunes générations méritent tous nos efforts.



Maram KAIRE













































seneweb