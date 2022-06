[Vidéo] Braquage spectaculaire à Louga : Un gang dépouille une clinique

On se croirait dans un film hollywoodien, sauf que ce n'est pas du cinéma ! La scène incroyable s'est passée dans la nuit du samedi au dimanche à Louga.



En effet, des malfrats lourdement armés, une dizaine, ont fait irruption dans une clinique avant de tenir en respect le vigile en faction, selon des sources de Seneweb. Ce dernier a été tabassé par les agresseurs encagoulés et enturbannés.



Également, les bandits ont brutalisé un agent de santé en service. Au cours de leur retraite à bord d’un véhicule, les assaillants ont emporté une somme d'argent non encore connue, d'après une source de Seneweb proche de l'enquête.



