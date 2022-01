[Vidéo] CAN 2021 : Le Sénégal débarque avec 2 tonnes de matériel, Bafoussam tombe sous le charme des Lions

Le Sénégal ne lésine pas sur les moyens pour préparer la Can 2022. Du moins, à en croire le quotidien sportif Record.



La délégation sénégalaise a débarqué à Bafoussam avec 2 tonnes de matériel. Ce, pour parer à toute éventualité.



De Douala à Bafoussam, c'est un avion spécial qui a transporté le matériel composé aussi de denrées alimentaires.



À Bafoussam, relate ce journal, les habitants sont complètement tombés sous le charme des poulains d’Aliou Cissé.



Tout le monde prie pour Sadio Mané et Cie. Après le Cameroun, c’est le Sénégal qui a le plus de supporters parmi les autochtones.





































seneweb