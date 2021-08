[Vidéo] Mort de Jacob Desvarieux : Le zouk l'a accompagné jusqu'aux obsèques

Le fondateur de Kassav a été inhumé en Guadeloupe et la foule a elle aussi tenu à accompagner le cercueil.

MUSIQUE - Une cérémonie qui a respiré la chanson. Les obsèques du chanteur Jacob Desvarieux, décédé à l'âge de 65 ans du Covid-19, ont eu lieu en Guadeloupe ce jeudi 5 août. Après un recueillement familial, le cercueil a été transporté au rythme de la mythique musique groove.

La cérémonie, qui a duré 1h30, a vu défiler de nombreux hommages, tous plus émouvants les uns que les autres, de la part de la famille, mais aussi des autorités religieuses. Le défunt chanteur du groupe "Kassav" a ensuite été transporté pour être inhumé. Sur la route du cimetière Saint-François, le cercueil a défilé sur le rythme de la chanson Kavalié O Dam, sortie en 1984 et interprétée par la bande mythique cofondée par le musicien.

La foule, elle, s'était réunie à l'extérieur des pompes funèbres pour dire un dernier au revoir à celui qui les a fait danser depuis plusieurs décennies. Pour lui rendre hommage, ils se sont même mis à entonner Elwa. Admiral T, qui a travaillé sur le titre Chat ka tété rat avec Jacob Desvarieux, était aussi présent pour assister aux funérailles, tout comme l'artiste Sadik et Jean-Pierre Coquerel, l'un des piliers du groupe.

Lors de ces obsèques c'est la fille de Jacob Desvarieux qui a ému tout le monde, et notamment les internautes qui ont suivi, en direct, l'intégralité de la cérémonie sur la 1ere. "Mes frères et moi, on n'a pas énormément connu notre père personnellement, mais on a développé énormément d'amour pour lui malgré tout, a-t-elle raconté. Même si la mort apporte énormément de tristesse, elle apporte aussi de bonnes choses. La première de ces choses, c'est qu'elle nous aide à nous rapprocher ce qui compte réellement".

Reste à voir si le groupe "Kassav" va faire perdurer sa musique en hommage au musicien décédé.