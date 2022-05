[Vidéo] Plainte des layènes : Imam Mame Gor Ndiaye à la Division spéciale de la cybercriminalité

Sa convocation fait suite aux deux plaintes de Serigne Mouhamadou Lamine Lahi, porte-parole du khalife général des layènes auprès du procureur de la République contre les nommés Fadel Ndiaye et Mame Gor Ndiaye pour diffamation, injures et risques de troubles à l’ordre public.



En effet, le porte-parole du khalife dénonce des vidéos outrageantes dans lesquelles les oustaz incriminés qualifient la communauté layène de «secte» exclue de la religion musulmane, composée uniquement de «yèfér» (mécréants).



Au vu de la gravité du discours, le procureur de la République a instruit, il y a de cela deux mois, la Division spéciale de la cybersécurité (Dsc) de diligenter l’enquête.



Les enquêteurs de la Dsc n’ont pas tardé à identifier et à localiser le nommé Massaer Ndiaye, plus connu sous le nom de Mame Gor Ndiaye.



Convoqué au siège de la Dsc, comme annoncé sur la chaîne YouTube Yonnou Alhourane TV, son interrogatoire serait en cours.





Nous y reviendrons.