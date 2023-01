[Vidéo] Plus de 20 morts dans un accident à Sakal : Mansour Faye et Antoine Diome déjà sur les lieux

«Le gouvernement prendra toutes les mesures». Cette phrase est lâchée par le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement du Sénégal, suite à l’accident tragique qui a eu lieu, ce lundi matin à Sakal (Louga).



Mansour Faye a effectué un déplacement sur les lieux pour s’enquérir de la situation. De même que le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Antoine Félix Abdoulaye Diome.





Devant le ministre des Transports Mansour Faye, le gouverneur de Louga, Me El Hadj Bouya Amar, est revenu sur les faits. A l’en croire, l’accident a eu lieu ce matin aux environs de 5 h et que 15 minutes plus tard, les éléments de sapeurs-pompiers étaient déjà présents sur les lieux. L’autorité régionale a également indiqué qu’il y a eu un total de 13 ambulances qui ont été mobilisées, dont quatre des sapeurs-pompiers. «L’évacuation des blessés s’est faite rapidement», a-t-il signalé.















































seneweb