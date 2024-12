Villa du président de l’Assemblée nationale : L’AFP de Naisse apporte des détails sur la transaction

« L’affaire de la villa a occupé une place centrale lors des dossiers de passation des pouvoirs entre le président Moustapha Niasse et son successeur Amadou Mame Diop. La remise des clés de la villa, officialisant la transaction, a eu lieu le 20 août 2024. »



Cette précision a été donnée par le porte-parole de l’Alliance des Forces de Progrès (AFP), Alioune Badara Diouck, pour clarifier la polémique sur la vente de la villa de fonction du président de l’Assemblée nationale.



« Le président Moustapha Niasse a fermement rejeté tout projet visant à aliéner un bien de l’État dans des conditions et procédures plus que douteuses », a souligné Diouck, dans un communiqué.



L’ancien conseiller technique du président de l’Assemblée nationale poursuit : « Cette affaire remonte à 2017, lorsque le ministre du Budget et le directeur du Patrimoine bâti de l’État ont engagé une procédure sans en informer le président de l’Assemblée nationale [Moustapha Niasse]. Le 3 juin 2021, le directeur du Patrimoine bâti de l’État a adressé une lettre à Moustapha Niasse pour lui demander de lui remettre les clés de la villa. La lettre est restée sans réponse. Par la suite, le président Niasse a rendu compte de la situation au président Macky Sall. »



L’AFP intervient après les déclarations de l’ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, Abdou Mbow, qui a mis en cause Moustapha Niasse dans cette transaction.



« L’honorable député Abdou Mbow a donné une version déformée de l’affaire de la villa, en modifiant les rôles et la chronologie des faits », a réagi le porte-parole du parti progressiste.



Le député de Takku-Wallu, invité dimanche au Grand Jury de RFM, a expliqué : « Lorsque Moustapha Niasse a pris la présidence de l’Assemblée nationale, il a demandé à ses services de lui montrer la résidence occupée par son prédécesseur, Mamadou Seck. Il a découvert que l’État, dans le cadre de la construction d’un lycée à Yoff, avait cédé cette propriété à un particulier propriétaire du terrain destiné à l’édification du lycée. Moustapha Niasse a alors saisi le président Macky Sall, qui s’y est opposé, estimant que cette villa faisait partie du patrimoine de l’État. »













































































































Le Soleil