Ville de Dakar : Le bureau municipal «déchire» le communiqué de la Police nationale !

«La Ville de Dakar dément formellement les affirmations contenues dans le communiqué de la Police nationale en date d'aujourd'hui, concernant les prétendus blocages des activités de Monsieur Barthélemy Dias, Maire de Dakar, ainsi que des conseillers municipaux». Telle est la réplique du bureau municipal de la ville de Dakar, suite au communiqué de la police nationale.



En effet, dans un communiqué de presse partagé par Pape Konaré Diaité, le chargé de Communication, ledit bureau déclare que «les accès à l'Hôtel de Ville de Dakar ont bel et bien été bloqués par les forces de l'ordre, empêchant ainsi l'entrée aux conseillers municipaux.» Il s’agit là, précisent-ils, d’un «fait incontestable, comme en attestent les images et vidéos largement diffusées sur les réseaux sociaux, que l'ensemble des Sénégalais ont pu visionner.»





Le bureau municipal précise que cette situation a été constatée par un huissier de justice qui a dressé un procès-verbal de fermeture des accès à la Mairie de Dakar. De plus, ils informent que devant ce blocage, une forte délégation d’adjoints au Maire s'était rendue à la Préfecture de Dakar pour rencontrer le Préfet par intérim. Ce dernier a, disent les memebres du bureau municipal, «confirmé avoir donné des instructions à la Police et a précisé qu'il allait consulter ses supérieurs hiérarchiques à ce sujet.»



Et le même jour, ajoute le bureau municipal, un dispositif policier impressionnant a été déployé pour interdire au Maire de Dakar de visiter les chantiers de la Ville. «Ce qui constitue une entrave directe à l'exercice de ses fonctions. Ces entraves à l’exercice normal des responsabilités du Maire et de son équipe municipale sont inacceptables et ne respectent pas l’autorité légitime des élus de la Ville de Dakar», dénonce-t-il.









































































Igfm