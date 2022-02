Viol à Diourbel: Le prof de maths avoue avoir éjaculé sur son élève

Professeur de mathématiques au Centre de Formation Professionnelle ( CFP) de Diourbel, O.W.Guéye risque d'hypothéquer sa carrière professionnelle. Ce père de famille mis en cause dans une affaire de viol sur son élève âgée d'une vingtaine d'années, a frôlé la mort lors de son arrestation. Selon des sources de Seneweb, le présumé violeur a sauté d'un bâtiment R+2 à usage d'habitation avant d'atterrir sur une autre bâtisse. Arrêté par les policiers à l'issue d'une longue course-poursuite, le professeur de mathématiques a clamé son innocence dans un premier temps avant de reconnaître les faits. Seneweb revient sur le secret de l'enquête diligentée par les hommes du commissaire Mor Ngom.



Un scandale secoue toujours le Centre de Formation Professionnelle ( CFP) de Diourbel. Un professeur de mathématiques de cet établissement a abusé sexuellement son élève âgée d'une vingtaine d'années. Les faits se sont déroulés au domicile du professeur. En effet, le mis en cause a tendu un piège à la victime pour l'appâter.



D'après la plaignante, son enseignant l'avait fait croire que sa femme de ménage ( bonne) était absente. A cet effet, ce professeur en service au CFP de Diourbel a demandé à son élève de venir à son domicile pour lui préparer un repas.



Après avoir exécuté cette tâche, l'enseignant a jeté son dévolu sur son élève. En termes clairs, l'homme âgé de 32 ans a séquestré sa proie pour coucher avec elle. Puis, il a déshabillé la fille F.T avant de la filmer.



Malgré son refus, l'élève au Centre de Formation Professionnelle de Diourbel a été abusée sexuellement par son professeur. Après avoir satisfait sa libido, le violeur a sommé sa proie de revenir , le lendemain, dans son domicile pour ne pas voir sa sextape sur les réseaux sociaux.



Suite à la dénonciation de la victime, une plainte a été déposée avec un certificat médical, sur la table du chef de service du commissariat central de Diourbel. Sans tarder, les hommes du commissaire Mor Ngom ont mis en branle la machine judiciaire pour élucider cette affaire sensible.



D'après des confidences faites à Seneweb, les limiers ont effectué une descente au domicile du monogame. Ce dernier a pris la fuite dès qu'il a senti la présence policière.



Le professeur de mathématiques incriminé a frôlé la mort lors de sa cavale. Et O.W.Guéye est passé par la fenêtre de sa chambre avant de sauter d'un bâtiment R+2 en atterrissant sur une bâtisse. Puis, le fugitif a pris les escaliers pour descendre.



Une fois à l'intérieur de la maison voisine, l'homme âgé de 32 ans a escaladé des murs pour échapper. Mais c'était sans compter avec la détermination des flics qui l'ont pourchassé sur une distance d'un kilométre avant de l'arrêter.



Le monogame incriminé a été conduit au commissariat central de Diourbel où il a tenté de clamer son innocence. En effet, le professeur a fait croire aux enquêteurs que la fille F.T est sa petite amie.



Dans leur souci de tirer cette affaire au clair, les enquêteurs ont sollicité une réquisition auprès d'un opérateur téléphonique. Mais il ressort de ces résultats parvenus aux policiers, le professeur de maths n'avait jamais appelé au téléphone la victime à l'exception du jour des faits. Ainsi la thèse de défense du mis en a été écartée.



La Police scientifique et Technique entre en jeu



Le professeur de mathématiques au Centre de Formation Professionnelle de Diourbel a été accablé par des preuves à charge suite aux prélèvements effectués par la police Scientifique et Technique.



Les aveux explosifs du professeur sur procès-verbal



Mis devant le fait accompli, l'enseignant a fini par craquer. Selon lui, il a entretenu des rapports sexuels consentis avec son élève. Toutefois, O.W.Guéye a reconnu avoir commis une erreur.



" J'ai éjaculé sur elle lors de nos ébats sexuels" a-t-il lâché devant les enquêteurs, non sans solliciter la clémence de la justice.



Au terme de l'enquête, le professeur de mathématiques incriminé a été présenté au procureur pour viol, collecte de données à caractère photographique et chantage. Mais il fait encore hier mardi l'objet d'un retour de parquet.