Viol et pédophilie : L'ancien sapeur-pompier et la fillette de 12 ans…

P. D. Sow, 49 ans, ancien sapeur-pompier, a été arrêté pour viol suivi de grossesse et pédophilie sur une mineure de 12 ans. Attrait hier à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, le prévenu risque 10 ans de prison ferme.

Célibataire et père de deux enfants, le mis en cause a nié les accusations portées contre lui. Mais le témoignage de la victime présumé l'accable. D'autant que cette dernière décrit avec précision les lieux du crime supposé.

En effet, rapporte L'AS, qui donne l'information, la victime a déclaré dans le procès-verbal que la chambre du pompier dispose d'un matelas posé à même le sol et situé sur la droite par rapport à l'entrée. Selon elle, il y a aussi une table aménagée à coté et où le suspect rangeait ses bagages.

Les déclarations de la fille ont été corroborées par les enquêteurs qui ont fait une perquisition chez P. D. Sow.

Verdict le 15 avril prochain, selon L'AS.