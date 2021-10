Violence à ascendant : Hamza Ndiaye tabasse sa maman, lui jette des pierres et du sable.

La plaignante est revenue à la barre sur sa mésaventure avec son fils aîné. "Mon fils passe tout son temps à boire de l’alcool et à fumer. Il est impoli et ne fait rien à la maison à part me terroriser. Il m’a insultée, frappée, et jetée sur le fauteuil. Le lendemain, il était ivre et ne s'est pas privé de me jeter du sable et des pierres en pleine rue, alors que j'étais en compagnie de ma fille”, déclare Mata Sy avec un air désespéré.



Âgé de 32 ans, le prévenu a balayé d'un revers de main les déclarations de sa mère. "Je n’ai jamais exercé de violence sur elle. Tout le problème est de sa faute, car elle favorise sa fille et son mari au détriment de tout le monde. Je ne fais aucun bruit lorsque je suis à la maison si ce n'est que pour dormir, se dédouane-t-il. Des allégations différentes des propos qu'il avait tenus à l'enquête préliminaire. Car il avait clairement reconnu avoir levé la main sur sa mère.



Témoin dans cette affaire, la sœur du prévenu Dior Ndiaye confirme les propos de sa mère. "Mon grand frère sème la terreur dans la maison. C'est à cause de ses agissements qu'on ne peut même plus cuisiner en paix dans cette maison. C'est lui qui m'a poussé à quitter la maison avec mon mari suite à des coups et blessures. Reprenant la parole, le parquet a requis un an de prison ferme contre lui. Délibéré 20 octobre prochain...

























