Violence dans les stades : As Pikine et Casa sports se donnent en spectacle

La rencontre entre le Casa Sports et l'As Pikine, qui s’est soldée par un match nul (1-1), a été émaillée par des violences. La rencontre comptait pour la 7e journée de la Ligue 1. Le Casa Sports qui menait par un but jusqu'à la fin du temps réglementaire a été rejoint au score par l’As Pikine suite à un pénalty obtenu dans les arrêts de jeu.



A la fin de la rencontre, les joueurs du Casa Sports s'en sont pris aux arbitres pour protester contre la faute de main à l'origine du pénalty et le temps additionnel de 4 minutes qui a été largement dépassé. Une situation qui finira en bataille rangée entre supporters des deux équipes. De nombreux blessés ont été enregistrés.



Résultats



Génération Foot- Us Gorée : 0-1



Jaraaf-Teungueth FC : 0-0



Ngb-Stade de Mbour : 2-0



Cneps-As Douanes : 0-0







Suite programme







Dimanche 2 février



16 h 30: Mbour pc-Dsc : 0-3



16 h 30 : As Pikine-Casa Sports : 1-1



18 h : Ndiambour-Diambars : 1-1























seneweb