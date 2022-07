Violence, non-respect des institutions: les vérités de Serigne Mahi Niass à la classe politique

Le khalife général de Médina Baye, Serigne Mahi Ibrahima Niass, a profité de la prière de la tabaski pour se prononcer sur la série de violence qui sévit de nos jours dans notre pays, provenant surtout de l’arène politique.



Selon le guide religieux, la course pour l’accession au pouvoir ne doit pas amener les uns et les autres à user d’actes violents au détriment de la population. À l’en croire, cet exercice doit être un challenge pour tout homme politique soucieux de la stabilité de son pays.



« On doit bannir toutes formes de violence pour l’intérêt supérieur du Sénégal. Les prétendants au pouvoir sont obligés de se conformer aux valeurs intrinsèques qui font de notre pays, l’une des nations les plus respectées au monde », a rappelé le khalife de la famille de Mawlana Cheikh Al Islam.



Il invite, en outre, au respect de nos institutions, notamment le président de la République. « Il faut respecter le pouvoir, car personne ne peut se battre contre l’État. Il est au-dessus de tout et il a tous les moyens de répression. Le président Macky Sall est aujourd’hui le président de la République qu’on le respecte pour cela, car lui aussi va tôt ou tard quitter le pouvoir et retourner dans sa région à Fatick », dit-il sur dakaractu.com.



S’agissant des jeunes, il leur a surtout demandé d’abandonner de détruire les biens publics et privés. Selon lui, il est temps que l’on apprenne à cette jeunesse l’amour de son prochain et de ses institutions.

















































































Le Soleil