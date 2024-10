Violence sur son épouse: Le procès du Dr Alioune MBACKE s’ouvre ce jeudi à Matam

Son nom a défrayé la chronique lorsque la famille de son épouse a dévoilé que celle-ci a été envoyée en prison pour menace de diffusion de vidéos intimes alors que son mari la battait.



Alioune Badara MBACKE a été finalement arrêté à Matam pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail (ITT) de 10 jours, menaces et voies de fait.



Son procès va s’ouvrir ce jeudi 31 octobre au tribunal de Matam. Selon son épouse, il a demandé à 4 de ses employés de la traquer et la tabasser avant de la ramener de force à Dakar.



Ces personnes ont été aussi arrêtées avant de bénéficier d’une liberté provisoire et vont être entendues en même temps que son mari.



Ils sont poursuivis pour enlèvement, coups et blessures volontaires, voie de fait et non-assistance à une personne en danger.



















































































walf