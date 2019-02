Violences à Tamba: le chauffeur du PUR sera fixé dans 1 semaine

Le procureur requiert une peine d’un (1) an ferme pour l’accusé. La défense, elle, plaide la relaxe au bénéfice du doute. Selon Me Ousseynou Gaye, avocat de Ndoye, sur les 300 personnes qui étaient-là, il n’y a pas un seul qui peut lever la main droite et dire : « J’ai assisté au moment où Ibrahima Ndoye aurait embouti la victime. »



Pour rappel, Ibrahima Ndoye a été arrêté pour avoir mortellement heurté un jeune conducteur de moto jakarta, Cheikh Touré surnommé «Mathieu». Un accident survenu après des affrontements entre militants du Pur et ceux de la coalition Benno bokk yakaar (Bby), le 12 février dernier à Tambacounda.



iGFM