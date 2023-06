Violences au Sénégal : Sous recommandation du Khalife général des Layenne des prières seront formulées ce dimanche par toute la communauté

Face aux évènements douloureux que traverse notre pays, le khalif général des layènes Seydina Mouhamadou Makhtar Lahi appelle à la retenue et demande à tous d’œuvrer pour la paix et la concorde dans notre pays.



Ainsi, sous la direction de Chérif Mouhamadou Lamine Lahi qui va délivrer le message du khalif, des séances de lecture du Coran et de prières seront organisées à Diamalaye ce dimanche 04 juin 2023 après la prière de Timis. Il est aussi demandé aux fidèles de donner en aumône 100 francs pour chacun des membres de leurs familles.



Ces prières seront organisées dans toutes les localités de la communauté.





































dakaractu