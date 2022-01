Méga-meeting de Cheikh Ba : "Paco Jackson" a vraiment mobilisé

Tout comme Cheikh Ba, le très célèbre jet-setteur, ami de toutes les stars du pays, y compris l’ancien footballeur El hadj Ousseynou Diouf, est très apprécié des Médinois. C’est dans ce quartier sur la rue 27 de la Médina qu’il est né sous le nom de Cheikh Oumar Foutiyou Thiam et c’est là qu’il s’est affirmé.

Lors du méga-meeting organisé hier sur la 27 x 20 par le staff de Cheikh Ba, Paco Jackson a mobilisé tous ses amis et proches et, sans exagérer, il y avait du monde. Il est clair que son soutien à Cheikh Ba va donner des résultats appréciables.