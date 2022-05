Visite à Tivaouane du Président de la République - Les assurances de Macky Sall... Ce que le khalif, Serigne Mbaye Sy recommande au chef de l'Etat (VIDÉO)

Rédigé par Dakarposte le Vendredi 27 Mai 2022 à 18:33

La mort de plus d'une dizaine de bébés dans l’incendie apparemment accidentel qui a ravagé l’unité néonatale de Tivaouane a semé la consternation au Sénégal et remis en lumière les carences du système de santé.



Comme annoncé par dakarposte, le Président Macky Sall a écourté son périple pour revenir à la hâte au Sénégal. Sans tarder, il s'est rendu ce vendredi à Tivaouane pour y rencontrer le khalif général des Tidianes, Serigne Mbaye Sy Mansour (voir la vidéo) et les familles des victimes de l'incendie de l’hôpital Abdelaziz Sy Dabakh Tivaouane.





Comme il fallait s'y attendre, le chef de l'Etat a ordonné l’ouverture d’une enquête suite à ce drame. L'enquête va porter sur l’état des installations de l'hôpital de Tivaouane mais aussi sur celles des autres établissements sanitaires du pays. Suivez les assurances du Président Sall et la réponse du khalif.