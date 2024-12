Visite du DGPN à la FIDAK: Mame Seydou Ndour salue la mission administrative et sécuritaire de la police

Le Directeur Général de la Police Nationale ( DGPN) accompagné de son état-major a effectué une visite à la Foire Internationale de Dakar ( FIDAK) pour constater de visu le travail de ses hommes. L'Inspecteur Général de Police Mame Seydou Ndour en a profité pour se réjouir du travail remarquable mené par ses différents services déployés au CICES.





Pour le DGPN, la police a une particularité parcequ'elle assure une mission administrative et sécuritaire à la fois. Et son stand sis au Pavillon brun fait partie des lieux les plus fréquentés lors de la Foire d'après les témoignages.







Cette visite riche en émotion a été marquée par « un moment de partage et d’échange avec les animateurs du stand qui ont su montrer toutes les facettes du travail et les services que la Police nationale rend quotidiennement à la Population notamment la protection des personnes et des biens, la préservation des institutions, la protection de nos frontières et la facilitation dans la délivrance des documents d’identification (passeports et cartes nationales d’identité ».





A cette occasion, le Directeur Général de la Police nationale est passé visiter les stands de la Gendarmerie nationale, de l’Administration pénitentiaire, de l’Administration des Douanes, de la DGSCOS, du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et du Ministère de l’Environnement et de la Transition Écologique (Eaux et forêts et Parcs nationaux),a appris Seneweb du chef de la DCRP de la Police.







Plus de détails dans cette vidéo ci-dessous :