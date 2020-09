Visite du ministre turc des affaires étrangères au Sénégal : Ankara et Dakar consolident leurs relations bilatérales.

Après le Mali et la Guinée Bissau, le ministre turc des Affaires étrangères a été reçu ce vendredi 11 septembre par le président du Sénégal. Une visite qui entre dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre Ankara et Dakar. Mevlüt Cavusoglu a magnifié l’excellence de cette coopération que les autorités turc et sénégalaise veulent mettre sous le prisme « gagnant-gagnant ».



À l’Instar des puissances internationales, la Turquie s’est déployée en Afrique occidentale et a su gagner des parts importantes de marché.



Au Sénégal, l’aéroport International de Diass, le centre de Conférence Abdou Diouf de Diamniadio et Dakar Arena ont été confiés au consortium turc Summa et Limak. Lors de la quatrième visite de Recep Teyyip Erdogan au Sénégal, il a été convenu avec l’Etat du Sénégal de porter le volume des échanges commerciaux à 1 milliard de dollars alors qu’il était à 400 millions en 2018.































