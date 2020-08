Vive tension à Tobène : 7 individus dont 3 chefs de village arrêtés par la gendarmerie

C’est une chaude journée au village de Tiobène, dans la commune de Méouane (département de Tivaouane). En effet, les gendarmes ont débarqué, ce mercredi vers les coups de 7h, pour embarquer 7 personnes dont 3 chefs de villages, a appris Seneweb de sources locales. Celles-ci rapportent que ces personnes interpellées sont en garde à vue à la brigade de Mboro.



A l’origine de cette tension, un litige foncier né du projet d’extension des Industries chimiques du Sénégal (Ics) sur les terres des habitants de la localité.



L’on nous informe que les populations réclamaient une indemnisation à hauteur de 2 millions francs Cfa par hectare parce que, disent-elles, c’est leurs seuls moyens de subsistance. Ce que les autorités n’ont pas accepté.



Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye, s’était rendu sur les lieux à la veille de la Tabaski, en compagnie de Bara Ndiaye et d’Alé Lô, respectivement maire de Méouane et de Taïba Ndiaye, afin d’arrondir les angles.



Mais jusqu’à aujourd’hui, il n’y avait pas encore de consensus.



Pour rappel, cette affaire avait suscité de violents affrontements, au mois de janvier dernier, occasionnant ainsi la blessure d’un gendarme.



Présentement, la localité est quadrillée par les forces de l'ordre.



Nous y reviendrons...



































































































