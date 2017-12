La chanteuse Viviane Chidid affirme à travers people.sn que ses enfants la poussent à enlever toutes ses photos indécentes au niveau des réseaux sociaux. En effet, selon elle, ses enfants seraient parfois bloqués par l’image de leur maman. C’est ainsi qu’elle compte désormais changer de look et n’apparaître qu’avec des habits décents.



Voici la vidéo qui vous donne plus de détails: