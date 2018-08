L’ex-Premier dame Viviane Wade affronte sur le terrain judiciaire la société d’assurance Nsia. Elle a porté l’affaire devant la chambre civile et commerciale de la Cour suprême.

Auteur: Seneweb

Selon Les Échos, qui donne l’information, celle-ci se prononce le 16 août. Le journal dit ignorer les détails de la plainte, mais signale que plusieurs avocats sont constitués : le cabinet Me François Sarr et Associés, Mes Diagne (Seydou) et Diène, Me Bocar Kane.