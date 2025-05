Vladimir Poutine accueille le président chinois Xi Jinping à Moscou à l'occasion du Jour de la Victoire

Le président chinois Xi Jinping a été accueilli par son homologue russe Vladimir Poutine au Kremlin jeudi, dans le cadre d'une visite d'État de quatre jours, alors que la guerre totale menée par Moscou en Ukraine, qui en est à sa quatrième année, se poursuit.



Lors de la rencontre entre les deux dirigeants, M. Poutine a attribué la coopération stratégique entre Moscou et Pékin à la "fraternité de combat" que les deux pays ont bâtie pendant la Seconde Guerre mondiale.



"Nous développons nos relations dans l'intérêt des peuples des deux pays, et non contre qui que ce soit. Nos relations sont fondées sur l'égalité et le bénéfice mutuel et ne sont pas guidées par des considérations à court terme", a déclaré M. Poutine. "L'intention de construire des relations de bon voisinage, de renforcer l'amitié et d'étendre la coopération est un choix de la Russie et de la République populaire de Chine fondé sur l'interaction stratégique", a-t-il ajouté.





M. Xi est arrivé à Moscou mercredi, avant le défilé du jour de la Victoire vendredi, au cours duquel M. Poutine a déclaré que le président chinois serait le "principal invité" de la Russie.





Les deux dirigeants devraient également discuter du commerce, de la fourniture de pétrole et de gaz à la Chine par la Russie, ainsi que de la coopération au sein des BRICS. Poutine et Xi se sont rencontrés plus de 40 fois et ont approfondi leurs liens dans un contexte de tensions croissantes avec l'Occident.





Relations Chine-Russie



La Chine a toujours apporté son soutien diplomatique à Moscou et condamné les sanctions occidentales depuis l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie au début de l'année 2022.

Pékin a également été l'une des principales sources d'approvisionnement en machines et en produits électroniques après que les sanctions occidentales ont réduit les fournitures de haute technologie, et est un marché de premier plan pour le pétrole et le gaz russes.



En retour, Moscou a toujours soutenu Pékin sur les questions liées à Taïwan, que la Chine ne reconnaît pas comme un pays indépendant. En outre, deux citoyens chinois combattant au sein de l'armée russe ont été capturés dans l'est de l'Ukraine en avril, ce qui fait craindre que Pékin ne soit impliqué dans la guerre de Moscou avec des troupes sur le terrain.







La réunion bilatérale intervient à un moment délicat, peu après que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil européen, António Costa, ont échangé des messages avec M. Xi pour célébrer le 50e anniversaire des relations bilatérales.



Les deux déclarations de l'UE et de la Chine soulignent la volonté d'approfondir leurs liens et expriment un intérêt mutuel à relever ensemble les défis mondiaux.



Cette position coopérative entre les deux nations contraste fortement avec leur relation plus complexe en 2023, lorsque Mme von der Leyen a appelé "la posture plus agressive et la concurrence économique déloyale de la Chine" et a dénoncé Pékin pour ses relations avec Moscou. Cependant, le retour du président américain Donald Trump à la Maison Blanche et l'introduction de tarifs douaniers mondiaux ont forcé l'UE à reconsidérer ses relations.