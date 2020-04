Vladimir Poutine déclare le mois d'avril chômé et rémunéré

Le président russe, Vladimir Poutine, a annoncé jeudi que le mois d'avril serait chômé en Russie, mais les salaires préservés, pour ralentir la propagation de la pandémie de coronavirus et inciter au maximum ses concitoyens à rester chez eux.



"J'ai décidé de prolonger le régime de jours chômés jusqu'au 30 avril inclus", a-t-il déclaré lors d'un discours télévisé, ajoutant que cette mesure, en vigueur depuis le 28 mars, "a[vait] permis de gagner du temps". Les régions russes pourront choisir quelles entreprises seront néanmoins autorisées à travailler, et quel mode de confinement elles imposeront à leur population.



"Gagner du temps"



Cette mesure, en vigueur depuis le 28 mars en Russie, "a permis de gagner du temps [mais] le pic de l'épidémie dans le monde n'a pas encore été franchi, y compris dans notre pays", a souligné le président russe.



Notant que l'épidémie atteignait un seuil différent selon les régions russes, certaines étant encore épargnées, M. Poutine a précisé que les dirigeants régionaux pourraient choisir quelles entreprises ou organisations seraient autorisées à travailler et quel mode de confinement elles imposeraient à leur population.



"D'ici à la fin de la semaine, [les dirigeants régionaux] devront déterminer un ensemble spécifique de mesures préventives pour leurs territoires, à la fois en termes de santé, de sécurité de la population, de stabilité de l'économie et des infrastructures", a-t-il annoncé.



Des mesures supplémentaires



Vladimir Poutine n'a pas exclu "des mesures supplémentaires en fonction de l'évolution de la situation" tout en relevant que "si la situation le permet[tait], nous ajuster[i]ons la période annoncée de jours chômés dans le sens d'une réduction".



"Nous ne devons pas oublier à quel point il est important de maintenir les emplois et les salaires de la population", a-t-il encore déclaré.



Les autorités sanitaires russes avaient auparavant appelé à prolonger la semaine chômée pour empêcher la propagation du coronavirus, à un moment où le nombre des nouveaux cas quotidiens explose en Russie. À ce jour, 3 548 cas de Covid-19 y ont été officiellement recensés. Trente personnes en sont mortes.